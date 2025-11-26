HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tek katlı evdeki yangın korkuttu

Denizli’de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Tek katlı evdeki yangın korkuttu

Yangın, Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aile üyelerinin alevleri fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alınırken, vatandaşlar büyük korku yaşadı. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hazırlanacak raporla kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Powerbank'leri aratmayan telefonlar geliyorPowerbank'leri aratmayan telefonlar geliyor

Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'

Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'

Turizm amaçlı konutlar için yeni adım: Artık yapamayacaklar

Turizm amaçlı konutlar için yeni adım: Artık yapamayacaklar

Dev bankadan asgari ücret tahmini! Milyonlar nefesini tuttu

Dev bankadan asgari ücret tahmini! Milyonlar nefesini tuttu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.