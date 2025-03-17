Tek teker üzerinde motosiklet kullanan 2 sürücü yakalandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tek teker üzerinde trafikte tehlikeli şekilde motosiklet kullanan ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşan 2 sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, motosikletin sürücüsü D.M.K.'yi (22) Bahçelievler Mahallesi’nde, bir diğer motosikletin sürücüsü O.U.E.'yi de Kültür Mahallesi’nde yakaladı. 2 sürücü gözaltına alınırken, ehliyetlerine ve motosikletlerine el konularak 70 bin TL para cezası kesildi.

D.M.K. ve O.U.E. polis merkezindeki işlemlerinin ardından ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır