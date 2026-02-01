HABER

Tekel bayide bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde tekel bayide çıkan kavgada iki şüpheli, Mustafa Çomak' bıçaklayarak öldürürken, iş yeri sahibi M.Ö.'yü ise ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak’ta meydana geldi. Ş.K. ve F.Y., girdikleri tekel bayide iş yeri sahibi M.Ö. ile Mustafa Çomak ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K. ve F.Y., iddiaya göre bıçakla Çomak ve M.Ö.’ye saldırdı.

KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Çıkan arbedede Çomak ve M.Ö., bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı. Kavga sırasında yaralandıkları öne sürülen iki şüpheli, olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çomak'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan iş yeri sahibi M.Ö., ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çomak'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yaralı halde kaçtıkları ileri sürülen iki şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana kavga Tekel bayi
