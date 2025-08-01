Tekirdağ 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 23°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Hızı saatte 22-29 km arasında değişecek. Nem oranı %58-83 arasında değişecek ve bulutluluk oranı %77 civarında olacak. Deniz suyu sıcaklığı ise 26°C olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca yağış ihtimali düşük. Hava genellikle açık kalacak. Gündoğumu saati 06:06, gün batımı saati ise 20:26 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 2 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 30°C civarında tahmin ediliyor. 3 Ağustos Pazar günü de sıcaklığın 30°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %44-74 arasında değişecek. Bu dönemde yağış ihtimali düşük. Hava genellikle açık kalacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Dışarıda vakit geçirirken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Rüzgarın orta şiddette esmesi nedeniyle, denize girmeyi planlayanların dalga yüksekliğine dikkat etmeleri önerilir. Güvenli bölgelerde yüzmek önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Nemli ortamlarda uzun süre kalmamaya özen gösterilmelidir.