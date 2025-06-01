Tekirdağ 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık ise 14°C civarında gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği öngörülüyor.

2 Haziran Pazartesi günü, gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 15°C bekleniyor. Hava durumu bol güneşli olacak. 3 Haziran Salı günü, gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 17°C tahmin ediliyor. Hava durumu yine bol güneşli olacak. 4 Haziran Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 18°C olacağı öngörülüyor. Hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 5 Haziran Perşembe günü, gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 18°C bekleniyor. Hava durumu çoğunlukla güneşli olacak. 6 Haziran Cuma günü, gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 18°C tahmin ediliyor. Hava bol güneşli olacak. 7 Haziran Cumartesi günü, gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 17°C öngörülüyor. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacak, bu durum cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Dışarıda vakit geçirecekler, güneş koruyucu ürünler kullanmalı. Ayrıca, şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanları yanlarında bulundurmalılar. Bol su tüketimi ile vücudun susuz kalması önlenmelidir.

Rüzgar hızları 16-17 km/saat civarında olacak. Bu hızdaki rüzgarlar, açık alanlarda bulunanlar için rahatsızlık verebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak uygun kıyafet ve ekipman seçmelidir.

Bu dönemde hava koşularının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Haziran ayının ortalarına doğru, hava sıcaklıklarının daha da artması ve nem oranının yükselmesi beklenmektedir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı buna göre yapmak, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından faydalı olacaktır.