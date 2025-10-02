HABER

Tekirdağ 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 2 Ekim 2025 Perşembe günü hava rüzgarlı olacaktır. En yüksek sıcaklık 20°C olacaktır. En düşük sıcaklık ise 17°C civarında olacaktır.

Tekirdağ 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Özellikle 3 Ekim Cuma günü yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanabilir. Pazar günü ise hava sakinleşecektir. Güneşli ve parçalı bulutlu bir gün tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik günlük planlamalarınızı etkileyebilir. Özellikle 3 ve 4 Ekim tarihlerinde yağışlı günler olacaktır. Açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmanız faydalıdır. Bu günlerde yağışların ani ve yoğun olabileceğini göz önünde bulundurun. Dışarı çıkarken su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanızda yarar vardır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Hafif yapılı eşyalar rüzgarla savrulabilir.

Pazar günü hava koşulları daha sakinleşecektir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacaktır. Ancak hava durumunun hızla değişebileceğini unutmamalısınız. Güncel hava raporlarını takip etmek planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır. Genel olarak bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Ayrıca günlük aktivitelerinizi sorunsuz gerçekleştirmenize olanak tanır.

