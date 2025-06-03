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Tekirdağ 03 Haziran Salı hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 25°C, gece ise 17°C civarında olacak.

Tekirdağ 03 Haziran Salı hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Tekirdağ'da, 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 4 Haziran Çarşamba günü 27°C, 5 Haziran Perşembe günü 29°C, 6 Haziran Cuma günü 28°C ve 7 Haziran Cumartesi günü de 28°C civarında sıcaklıklar ölçülmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılımandır. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Yaz aylarının yaklaşmasıyla hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının yükselmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle hassas bünyeler için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengeler. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumak açısından önemlidir.

Rüzgar hızları 16-19 km/saat arasında değişecektir. Bu durum, deniz kenarında veya açık alanlarda rüzgarın hissedilmesine yol açabilir. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler seçmek ve açık alanlarda dikkatli olmak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmemesi, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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