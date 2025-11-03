Tekirdağ 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve ılımandır. Gün ortasında sıcaklık 19°C civarına ulaşması bekleniyor. Nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgar hızı ise 14.6 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:42. Gün batımı saati 18:01 olarak öngörülüyor.

4 Kasım Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. 5 Kasım Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. O gün sıcaklıklar 16°C civarında olacak. 6 Kasım Perşembe günü alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C civarına yükselecek. 7 Kasım Cuma günü ise yer yer sağanak ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. O günde sıcaklıklar 18°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun giysiler tercih edilmelidir. Yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar kullanmak ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak korunaklı alanlarda zaman geçirilmelidir. Hava koşullarına göre esnek planlar yapmak önemlidir. Gerektiğinde plan değişiklikleri yapmak, olumsuz etkileri azaltır.