Tekirdağ 03 Mayıs Cumartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve 18°C civarında olacak. Bu sıcaklık, Mayıs ayı için ortalama değerlerin biraz altında. Önümüzdeki günlerde hava durumu ise farklılık gösterecek. 4 Mayıs Pazar günü bulutlu, 5 Mayıs Pazartesi günü ise çoğunlukla güneşli olacak. 6 ve 7 Mayıs'ta yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Mayıs ayı, Tekirdağ'da genellikle ılıman ve yağışlı bir dönemdir. Ortalama yüksek sıcaklıklar 19°C ile 24°C arasında değişmektedir. Düşük sıcaklıklar ise 9°C ile 14°C arasında seyreder. Bu dönemde yağış miktarı artar. Mayıs ayı boyunca ortalama 29 mm yağış beklenir.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Günlük hava tahminlerini takip etmek, planlamalarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek ve dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak, ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların değişken olduğu dönemlerde, kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek, vücut ısınızı dengede tutar. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak, olumsuz hava şartlarından etkilenmenizi en aza indirir.