Tekirdağ 04 Kasım Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 4 Kasım 2025 tarihindeki hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu olan hava, öğleye doğru 20°C'ye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C'ye düşerken, gece hafif yağmur ihtimali var. İlerleyen günlerde, özellikle 7 Kasım'da şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Hava koşullarına dikkat etmek ve uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde tedbir almak sağlıklı olacaktır.

Bugün, 4 Kasım 2025 Salı günü, Tekirdağ'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 14°C ile 20°C arasında seyredecek. Sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 14°C civarında hissedilecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 20°C'ye kadar yükselecek. Hava yer yer güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C'ye düşecek. Hava bulutlanacak. Gece saatlerinde hafif yağmur ihtimali var. Nem oranı %89 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 6.9 km/saat tahmin ediliyor.

Gelecek günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler öngörülüyor. 5 Kasım Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 17°C arasında olacak. 6 Kasım Perşembe günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 16°C arasında seyredecek. 7 Kasım Cuma günü ise şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıklar 13°C ile 15°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini hatırlamak önemlidir. Özellikle 7 Kasım Cuma günü beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle önlem almak gereklidir. Dışarı çıkarken uygun giysiler giymek önem kazanıyor. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak sağlıklı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek, yanınıza şemsiye almak faydalı olacaktır. Yağmurluk da bu durumda koruyucu bir seçenek olabilir.

hava durumu Tekirdağ
