Tekirdağ 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 5 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli. Hava sıcaklığı 22°C civarında olacak.

Gün boyunca sıcaklık 13°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %88 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 3.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:11, gün batımı ise 18:46.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 6 Ekim Pazartesi günü sağanak yağışlar görülmesi öngörülüyor. Sıcaklık ise 21°C olarak tahmin ediliyor. 7 Ekim Salı günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Bu günde sıcaklık 17°C civarında olacak. 8 Ekim Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 17°C olarak öngörülüyor. 9 Ekim Perşembe günü ise güneşin bulutlar arasında ara ara görünmesi tahmin ediliyor. Bu günde sıcaklık 18°C olacak.

Bu dönemde ani hava değişiklikleri yaşanabilir. Yağışların artması açık hava etkinlikleri için zorluk yaratabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Bu, ıslanmaktan korunmanızı sağlar. Sıcaklıklar düştüğünde kat kat giyinmek gerekir. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler ve şapkalar kullanmak önemlidir. Hava koşullarına uygun planlar yaparak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Keyfiniz için de bu durum önemlidir.

hava durumu Tekirdağ
