Tekirdağ 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu ve 25°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 28°C'ye düşecek. Akşam da hafif yağmur bekleniyor. Gece saatlerinde hava açık kalacak ve sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek.

8 Ağustos Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklık 31°C civarında seyredecek. 9 Ağustos Cumartesi günü hava yine açık olacak ve sıcaklık 31°C civarında devam edecek. 10 Ağustos Pazar günü de hava açık kalacak ve sıcaklık 32°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olacağı tahmin ediliyor. Zaman zaman hafif yağmurlar görülebilir. Bu nedenle, gündüz saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması gerekir. Sürüş esnasında hız sınırlarına uyulmalıdır.