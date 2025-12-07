HABER

Tekirdağ 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 7 Aralık 2025 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Süleymanpaşa ilçesinde sıcaklık 6.3°C ile 14.4°C arasında olurken, Şarköy'de 10.7°C ile 14.3°C arasında seyredecek. Nem oranının yüksek olacağı bu günde rüzgar hızı 6 km/s ile 26.3 km/s arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlık açısından önemli. Kalın giyinmek, su geçirmez ayakkabı ve şemsiye bulundurmak önerilmektedir.

Tekirdağ 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Süleymanpaşa ilçesinde sıcaklık 6.3°C ile 14.4°C arasında değişecek. Şarköy'de ise sıcaklık 10.7°C ile 14.3°C düzeyinde seyredecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 6 km/s ile 26.3 km/s arasında değişecek. Gün doğumu 08:20, gün batımı ise 17:39 olarak tahmin ediliyor.

Hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 8 Aralık Pazartesi günü, Tekirdağ genelinde sıcaklık 4°C ile 9°C arasında olacak. Yer yer bulutlu, ardından güneşli bir hava tahmin ediliyor. 9 Aralık Salı günü sıcaklık 3°C ile 11°C arasında değişecek. Bulutlu ve güneşli bir hava durumu hakim olacak. 10 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 5°C ile 11°C arasında olacak. Çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yağmur ihtimali nedeniyle su geçirmez ayakkabı ve şemsiye bulundurun. Islanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenizi sağlar.

