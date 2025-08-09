HABER

Tekirdağ 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Cansu Akalp

Tekirdağ'da, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %51 ile %68 arasında değişecek. Bulutluluk oranı %20 civarında olacak. Deniz suyu sıcaklığı ise 27°C olarak öngörülüyor. Gün boyunca yağış ihtimali düşük. Hava genel olarak açık kalacak. Gündoğumu saati 06:01, gün batımı saati ise 20:01'dir.

10 Ağustos Pazar günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %54 ile %70 arasında değişecek. Bulutluluk oranı %55 civarında olacak. Deniz suyu sıcaklığı yine 27°C öngörülüyor. Gün boyunca hafif yağış ihtimali var. Gündoğumu saati 06:01, gün batımı saati ise 20:01 olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve rüzgarlı hava koşulları nedeniyle önlemler almak önemlidir. Öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Dışarıda vakit geçirirken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Rüzgarlı günlerde deniz kenarında veya açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak sağlığınızı koruyabilir, açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.

