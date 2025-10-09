HABER

Tekirdağ 09 Ekim Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

9 Ekim 2025 tarihinde Tekirdağ'da hava durumu sabah hafif yağmurlu başlarken, gündüz saatlerinde parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 18°C, hissedilen sıcaklık sabah 10°C, gündüz 14°C düzeyinde. Gece sıcaklığı ise 14°C civarında bekleniyor. Rüzgar saatte 20 km hızla esecek.

Sedef Karatay

9 Ekim 2025 Perşembe günü Tekirdağ'da hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Gündüz parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 18°C, gece ise 14°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklıklar sabah 10°C, gündüz 14°C ve akşam 15°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı sabah %82, gündüz %63, akşam %72 ve gece %84 olarak öngörülmekte.

10 Ekim Cuma günü hava az bulutlu. 11 Ekim Cumartesi günü kısmen güneşli olacak. 12 Ekim Pazar günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 19-20°C, gece 11-12°C civarında gerçekleşecek. Rüzgar yine kuzeybatı yönünden saatte 20 km hızla esecek.

Bu dönemde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüzleri güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle olumsuzluklara karşı tedbirli davranılmalıdır. Nem oranı sabah ve akşam yüksek. Alerjik bünyelerin hassasiyetine dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
