Tekirdağ 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

9 Kasım 2025 günü Tekirdağ'da sabah hafif yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 20°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Nem oranı sabah %71, öğle %65, akşam %82 olacak. Hafta boyunca hava genellikle açık ve ılımandır. Dışarıda vakit geçirecekler için serin sabah ve akşam saatlerine dikkat etmek önem taşır.

9 Kasım 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu şöyle. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde ise parçalı bulutlu bir hava olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Gece sıcaklığı ise 10°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı 15-30 km arasında değişecek. Nem oranı sabah %71, öğle %65, akşam %82 olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 7:13. Gün batımı saati ise 18:36.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 10 Kasım Pazartesi günü hava genel olarak açık olacak. En yüksek sıcaklık 20°C civarında seyredecek. 11 Kasım Salı günü de hava açık kalacak. Bu günde en yüksek sıcaklık 19°C olarak öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı 15-25 km arasında olacak.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve yağışsız kalacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Dışarı çıkarken bir kat daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlamak için uygun bir dönem. Rüzgar hafif olacağından açık alanlarda vakit geçirmek keyifli olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek gerekli. Bu şekilde olası sürprizlere karşı önlem alabilirsiniz.

