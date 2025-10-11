Tekirdağ 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

11 Ekim 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava durumu sabah saatlerinde 14°C civarında olacaktır. Hava bulutlu, hissedilen sıcaklık ise 13°C'dir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C'ye yükselecek. Bu saatte parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19°C'ye düşecektir. Açık bir hava beklenmektedir. Gece saatlerinde sıcaklık 16°C'ye gerileyecek. Az bulutlu bir hava görülecektir.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatıdan saatte 9 km hızla esecektir. Gündüz saati rüzgar kuzeybatıdan saatte 13 km hızla esecek. Akşam saatlerinde rüzgar güneyden saatte 11 km ile esmeye başlayacaktır. Gece saatlerinde ise rüzgar kuzeybatıdan saatte 10 km hızla esecektir.

Nem oranları sabah %85, gündüz %58, akşam %65 ve gece %79 seviyesi civarında olacaktır. Basınç sabah 1019 hPa, gündüz 1019 hPa, akşam 1017 hPa ve gece 1016 hPa seviyelerinde ölçülmektedir.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu ılıman geçecektir. 12 Ekim Pazar günü hava sıcaklığının 19°C civarında olması bekleniyor. 13 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 19°C olacaktır. 14 Ekim Salı günü sıcaklık 20°C seviyesine çıkacak. 15 Ekim Çarşamba günü ise sıcaklık 18°C olacaktır. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Yağış beklenmemektedir.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem geçirilecektir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde hafif bir üst giyim önerilir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılması yararlıdır.

Rüzgar hızları düşük seviyelerde olacak. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek serinlikten endişe etmeye gerek yoktur. Nem oranları orta seviyelerde seyredecek. Aşırı nemden kaynaklanan rahatsızlıklar beklenmemektedir. Genel olarak rahat ve keyifli bir hafta geçirmeniz olasıdır.