Tekirdağ 11 Kasım Salı hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

11 Kasım 2025 Salı günü Tekirdağ'da hava koşulları değişken olacak. Bu durum, bölge sakinlerinin çeşitli hazırlıklar yapmasını gerektirecek. Gün içinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 13.4°C ile 18.4°C arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Rüzgar hızı 4.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı ise 17:56 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik yaşanacak. 12 Kasım Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 15°C arasında seyredecek. 13 Kasım Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Bu gün sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında olacak. 14 Kasım Cuma günü hava yine çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık bu gün 8°C ile 14°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da unutulmamalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse kapalı alanlarda vakit geçirilmelidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını koruyacaktır. Hava koşullarına uygun araç kullanımı ve yolculuk planlaması da güvenlik açısından önemlidir.