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Tekirdağ 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 12 Mayıs Pazartesi hava durumu merak edildi. Tekirdağ'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Tekirdağ 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Tekirdağ'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında kalacak. Rüzgarın hızı 19.4 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 13 Mayıs Salı günü bölgesel düzensiz yağmur görülebilir. 14 Mayıs Çarşamba günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. 15 Mayıs Perşembe günü ise bölgesel düzensiz yağmur yağışları devam edebilir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayrıca yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olunmalı. Araç kullanırken hız sınırlarına uyulmalıdır. Evde kalanlar için pencere ve kapıların su geçirmez olduğundan emin olunmalı. Su baskınlarına karşı önlemler alınmalıdır.

Tekirdağ'da 12 Mayıs 2025 tarihinde hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde yağışlı koşullar bekleniyor. Bu nedenle hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak önemlidir.

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hava durumu Tekirdağ
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