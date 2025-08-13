HABER

Tekirdağ 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Cansu Akalp

Tekirdağ'da, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 22°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranının %64 civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 20 km/saat, doğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 14 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 30°C olması bekleniyor. 15 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 31°C civarında olacak. 16 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 29°C civarında tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak iyi olacaktır. Bu önlemler, sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarabilirsiniz.

