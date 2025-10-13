HABER

Tekirdağ 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

13-16 Ekim 2025 tarihlerinde Tekirdağ'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli geçecektir. Sabah sıcaklıkları 15-19°C arasında değişirken, akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Rüzgar orta şiddette esecek ve nem oranı sabah saatlerinde yüksek seviyelerde bulunacaktır. Gündüzleri 21°C'ye kadar ulaşacak sıcaklıklar, akşam saatlerinde düşecektir. Kat kat giyinmek ve rüzgar geçirebilen giysiler tercih etmek, konfor için önemlidir.

Doğukan Akbayır

13 Ekim 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'da hava durumu açık ve güneşli olarak tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 15°C, gündüz 21°C, akşam 16°C ve gece 14°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklıklar ise sabah 11°C, gündüz 15°C, akşam 10°C ve gece 8°C olarak bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Sabaha doğru rüzgarın hızı 21 km/saat, gündüz 30 km/saat, akşam 33 km/saat ve gece 32 km/saat olacak. Nem oranı sabah %82, gündüz %49, akşam %74 ve gece %74 seviyelerinde ölçülecek. Basınç değeri sabah 999 hPa, gündüz 998 hPa, akşam 1001 hPa ve gece 1001 hPa olarak gözlemlenecek.

14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu tahmini sabah 19°C ve gece 13°C olacak. Hissedilen sıcaklık 13°C olarak bekleniyor. Nem oranı %75, rüzgar hızı 21 km/saat ve basınç 1009 hPa olarak öngörülüyor. 15 Ekim 2025 Çarşamba günü sabah sıcaklığı 19°C, gece ise 13°C olacaktır. Hissedilen sıcaklık 14°C olarak bekleniyor. Nem oranı %76, rüzgar hızı 19 km/saat ve basınç 1009 hPa olarak tahmin ediliyor. 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sabaha sıcaklık 19°C, gece ise 13°C olacak. Hissedilen sıcaklık yine 14°C olarak beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşulları serin ve hafif rüzgarlı olacaktır. Gündüzleri açık ve güneşli hava hakimken akşamları serin bir hava bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek, ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın orta şiddette esmesi nedeniyle, rüzgar geçirebilen giysiler tercih edilmelidir. Nem oranı sabah saatlerinde yüksek seviyelerde olacak. Bu durum terleme ve rahatsızlık hissine neden olabilir. Nem emici ve rahat giysiler seçmek, konforlu hissetmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca hava koşullarına uygun plan yapmak önemlidir. Akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır.

