Tekirdağ 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genel olarak güneşli bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklık 16°C, gece ise 8°C olacak. Nem oranı %93 seviyelerinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 8 km/s civarında. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Hazırlığınızı buna göre yaparak, açık hava etkinlikleri için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Çiğdem Sevinç

13 Kasım 2025 Perşembe günü Tekirdağ'da hava durumu genel olarak güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 16°C civarında olması bekleniyor. Gece ise 8°C civarında bir sıcaklık tahmin ediliyor. Nem oranı %93 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 8 km/s olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:57'dir. Gün batımı ise 17:53 olarak hesaplanmıştır.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 14 Kasım Cuma günü hava sıcaklığının 15°C olması bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü de 15°C seviyelerinde olacak. 16 Kasım Pazar günü hava sıcaklığının ise 17°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Gün boyunca güneşli havanın keyfini sürebilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde ise güneş ışığından faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Rüzgar hızının düşük olması, deniz kenarında yürüyüş yapmayı veya açık hava aktivitelerini teşvik eder. Bu güzel havayı değerlendirmek için planlar yapabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

