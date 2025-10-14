HABER

Tekirdağ 14 Ekim Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 14 Ekim 2025 tarihi hava durumu az bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 13.7°C ile 19.8°C arasında değişecek. 15 Ekim Çarşamba günü hava kapalı ve sıcaklıklar 10.3°C ile 17.5°C arasında olacak. Ardından 16 Ekim'de hafif yağmur öngörülüyor. Değişen hava koşullarında uygun kıyafet tercih etmek önem taşıyor. Şemsiye bulundurmak ve dikkatli araç kullanmak güvenlik açısından gerekli.

Hazar Gönüllü

14 Ekim 2025 Salı günü Tekirdağ'da hava durumu az bulutlu ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığı 13.7°C ile 19.8°C arasında değişecek. Nem oranı %63 civarında. Rüzgar kuzeydoğudan 3.2 km/s hızında esecek. Gün doğumu saati 07:22. Gün batımı saati ise 18:31.

15 Ekim Çarşamba günü hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 10.3°C ile 17.5°C arasında olacak. 16 Ekim Perşembe günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 13.5°C ile 18.7°C arasında değişecek. 17 Ekim Cuma günü orta şiddetli çiseleyen yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 9.4°C ile 16.9°C arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı. Şemsiye bulundurmak da önemli. Sıcaklıkların düşeceği günlerde vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önerilir. Sıcak içecekler tüketmek de iyi bir fikir. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Trafik kurallarına uymak önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
