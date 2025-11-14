Tekirdağ 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

14 Kasım 2025 Cuma günü Tekirdağ'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16°C civarında. Gece ise sıcaklık 6°C civarında olacak. Nem oranı %87 düzeyinde. Rüzgar hızı 8 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:58. Gün batımı saati ise 17:52 olarak hesaplanmış.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 15 Kasım Cumartesi günü sıcaklık 16°C civarında olacak. 16 Kasım Pazar günü de sıcaklığın 16°C civarında olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genel olarak güneşli kalacak. 17 Kasım Pazartesi günü ise sıcaklığın 18°C civarında olması ve hava koşullarının bulutlu-kısmen güneşli arası olması bekleniyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurarak, planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Özellikle 17 Kasım Pazartesi günü hava bulutlu-kısmen güneşli olacak. Hava sıcaklığının 18°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun kıyafet seçimi önem kazanıyor. Ayrıca, hava koşullarındaki değişikliklere göre hazırlık yapmak gereklidir.