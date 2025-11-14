HABER

Tekirdağ 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

14 Kasım 2025 Cuma günü Tekirdağ'da açık ve güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz sıcaklık 16°C civarında, gece ise 6°C olacak. Nem oranı %87 düzeyde. 15 ve 16 Kasım tarihlerinde sıcaklıklar aynı seviyelerde kalırken, 17 Kasım'da hava bulutlu-kısmen güneşli olacak ve sıcaklık 18°C'ye çıkacak. Hava tahminleri değişebilir, bu nedenle dışarıya çıkacaklar esnek plan yapmalı. Uygun kıyafet seçimi önemli.

Cansu Akalp

14 Kasım 2025 Cuma günü Tekirdağ'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16°C civarında. Gece ise sıcaklık 6°C civarında olacak. Nem oranı %87 düzeyinde. Rüzgar hızı 8 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:58. Gün batımı saati ise 17:52 olarak hesaplanmış.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 15 Kasım Cumartesi günü sıcaklık 16°C civarında olacak. 16 Kasım Pazar günü de sıcaklığın 16°C civarında olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genel olarak güneşli kalacak. 17 Kasım Pazartesi günü ise sıcaklığın 18°C civarında olması ve hava koşullarının bulutlu-kısmen güneşli arası olması bekleniyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurarak, planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Özellikle 17 Kasım Pazartesi günü hava bulutlu-kısmen güneşli olacak. Hava sıcaklığının 18°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun kıyafet seçimi önem kazanıyor. Ayrıca, hava koşullarındaki değişikliklere göre hazırlık yapmak gereklidir.

