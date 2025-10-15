Tekirdağ 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

15 Ekim 2025 Çarşamba günü Tekirdağ'da hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 19°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 13°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %65 civarında olacak. Rüzgar hızı 15 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:22. Gün batımı saati ise 18:29 olarak öngörülüyor.

16 Ekim Perşembe günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklık ölçümleri 18°C civarında seyredecek. 17 Ekim Cuma günü ise hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C civarında kalacak. Hafif yağmur ihtimali de bulunuyor. 18 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar bu gün 20°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Özellikle 18 Ekim Cumartesi günü sabahında sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacaktır. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Gerektiğinde bir üst katman eklemek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında tahmin ediliyor. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle açık alanlarda vakit geçirecekler dikkat etmelidir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmayın. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu, planlarınızı yaparken en doğru bilgiyi sağlar.