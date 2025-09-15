HABER

Tekirdağ 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

15 Eylül 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'da hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak.

Cansu Akalp

15 Eylül 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'da hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise 24°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı %55 ile %75 arasında değişecek.

Salı günü hava daha da güneşli olacak. Sıcaklık 26°C seviyelerinde kalacak. Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Perşembe günü hava yer yer bulutlu olacak. Sıcaklık 25°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle hafif bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları daha yoğun olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi nedeniyle, açık alanlarda rüzgarı azaltacak giysiler tercih edilebilir. Bu önlemler, konforu artıracak ve olası sağlık sorunlarını önleyecektir.

