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Tekirdağ 16 Mayıs Cuma hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 16 Mayıs Cuma hava durumu belli oldu. Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak.

Tekirdağ 16 Mayıs Cuma hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

16 Mayıs 2025 Cuma günü Tekirdağ'da hava durumu, yerel kaynaklara göre hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 18°C, gece ise 12°C civarında olacak. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden, 4.95 km/saat hızla esecek.

17 Mayıs Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 15°C olacak. 18 Mayıs Pazar günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 15°C olacak. 19 Mayıs Pazartesi günü yağmur ihtimali var. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı ise 11°C olacak. 20 Mayıs Salı günü çok bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 15°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı yaparken bu bilgi size yardımcı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiyeler bulundurmak gerekir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farkları gözetmek önem taşıyor. Kat kat giyinmek, konforunuzu artıracaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın yönüne göre hareket etmek, olası olumsuzlukları en aza indirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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