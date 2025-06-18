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Tekirdağ 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Tekirdağ 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 18°C civarında seyredecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı 22 km/saat olarak tahmin ediliyor.

19 Haziran Perşembe günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Gündüz sıcaklıkları 21.8°C, gece ise 18.3°C olacak. 20 Haziran Cuma günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22.4°C, gece sıcaklıkları ise 18.2°C seviyesinde olacak. 21 Haziran Cumartesi günü ara ara orta kuvvetli yağmurların görülmesi olası. Gündüz sıcaklıkları 22.9°C, gece sıcaklıkları 18.7°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Ayrıca, gerektiğinde sıcak içecekler tüketmek sağlığınıza katkı sağlar. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmekte yarar vardır. Bu şekilde, hava koşullarına uygun önlemler alarak daha konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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