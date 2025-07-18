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Tekirdağ 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

18 Temmuz 2025 Cuma günü Tekirdağ'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Tekirdağ 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

18 Temmuz 2025 Cuma günü Tekirdağ'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarında, gece ise 21°C civarında seyredecek. Nem oranı %52 ile %83 arasında değişecek. Rüzgarın hızı gündüz 22 km/saat, gece ise 29 km/saat olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 19 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 29°C, 20 Temmuz Pazar günü 30°C ve 21 Temmuz Pazartesi günü 31°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 21°C ile 24°C arasında değişecek. Rüzgar hızı gündüz saatlerinde 14 km/saat ile 18 km/saat arasında, gece saatlerinde ise 11 km/saat ile 14 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %41 ile %82 arasında bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli havalarda, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanın. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini koruyun. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz. Spor yaparken veya ağır işler yaparken serin saatleri tercih edin. Evde ya da iş yerinde klima veya vantilatör kullanarak ortamı serin tutun. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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