Tekirdağ 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığının 28°C civarında, gece sıcaklığının ise 20°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %60 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 20 Ağustos Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 19°C ile 27°C arasında değişecek. 21 Ağustos Perşembe günü de benzer koşullar bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C ile 28°C arasında seyredecek. 22 Ağustos Cuma günü hava parlak güneş ışığıyla güneşli olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 28°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava genellikle sıcak ve güneşli. Ancak, zaman zaman hafif yağışlar görülebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar yanlarında bir şemsiye bulundurmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisiyle olumsuz durumlara hazırlıklı olunmalıdır.

Sıcak ve güneşli günlerde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Bol su içmek ve uygun koruyucu önlemler almak da sağlığınız için önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, çevresel faktörlere dikkat etmek konforunuzu ve güvenliğinizi artıracaktır.