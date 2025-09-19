HABER

Tekirdağ 19 Eylül Cuma hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 19 Eylül Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Tekirdağ'da 19 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Cumartesi günü hava kısmen güneşli. Pazar günü çoğunlukla güneşli olacak ve sıcaklık 26°C'ye yükselecek. Pazartesi ise hava bol güneşli ve 27°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Dışarıda vakit geçirebilir, yürüyüş yapabilirsiniz. Piknik yapmak da iyi bir seçenek.

Sıcaklıklar 25-27°C arasında olacağı için hafif, rahat kıyafetler giyilmesi önerilir. Gün boyunca güneş ışığı bol olacak. Bunun için güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi koruyacaktır. Öğle vakitlerinde aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Gölge alanlarda vakit geçirmek veya serin mekanlara gitmek faydalı olabilir.

Hava koşulları açık ve güneşli devam edecek. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın kalacak.

