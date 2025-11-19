Tekirdağ 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

19 Kasım 2025 Çarşamba günü Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurla başlayacak. Gün boyunca yer yer güneşli olacak. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklık 13°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %61 civarında olacak. Rüzgar hızı 5.9 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 08:00, gün batımı ise 17:00 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20 Kasım Perşembe kısmen güneşli bir gün olacak. 21 Kasım Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 22 Kasım Cumartesi yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Sıcaklık 13°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %56 ile %61 arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve değişken olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar kat kat giyinmelidir. Yanlarında ceket bulundurmaları faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik nedeniyle sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Hafif yağmur ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Şemsiye veya su geçirmez giysiler de yanınızda olmalıdır. Rüzgar orta kuvvette esecek. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle savrulabilecek nesnelerden uzak durmalısınız.