Tekirdağ 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 14°C civarında olacak. Hava açık ve güneşli bir görünümle başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C'ye yükselecek. Hava yine açık ve güneşli kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 15°C'ye düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12°C civarına gerileyecek. Açık ve serin bir hava hakim olacak. Rüzgarın sabah saatlerinde hızı 10 km/saat olacak. Gündüz saatlerinde 15 km/saat hızla esecek. Akşamda rüzgar 19 km/saat'e ulaşacak. Gece ise 17 km/saat hızla esecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %56, gündüz %32 olacak. Akşamda %57 ve gece %81 olarak tahmin ediliyor. Basınç sabah 999 hPa, gündüz 998 hPa olacak. Akşamda 999 hPa, gece ise 1001 hPa seviyelerinde kalacak.

21 Ekim 2025 Salı günü hava sabah saatlerinde 10.4°C ile kapalı ve bulutlu olacak. Gündüzde sıcaklık 18.4°C'ye yükselecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14.5°C'ye düşecek. Hava bulutlu bir görünüm sergileyecek. Gece saatlerinde sıcaklık 13.4°C civarına gerileyecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Rüzgarın sabah saatlerinde hızı 3.4 km/saat olacak. Gündüzde 18.4 km/saat, akşamda 14.5 km/saat, gece ise 13.4 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah ve gündüzde %84, akşam ve gece de %84 olacak. Basınç sabah, gündüz, akşam ve gece 1010.2 mb seviyelerinde kalacak.

22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava sabah saatlerinde 11.1°C ile kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18.8°C'ye yükselecek. Hava yine bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 15°C'ye düşecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 13.4°C civarına gerileyecek. Hava bulutlu olacak. Rüzgarın sabah saatlerinde hızı yine 3.4 km/saat olacak. Gündüzde 18.4 km/saat, akşamda 14.5 km/saat, gece ise 13.4 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah, gündüz, akşam ve gece %84 olarak tahmin ediliyor. Basınç sabah, gündüz, akşam ve gece 1010.2 mb seviyelerinde kalacak.

23 Ekim 2025 Perşembe günü hava sabah saatlerinde 13°C ile genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C'ye çıkacak. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 15°C'ye düşecek. Hava bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13°C civarına gerileyecek. Hava bulutlu kalacak. Rüzgarın sabah, gündüz, akşam ve gece hızı 20 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah, gündüz, akşam ve gece %76 olacak. Basınç sabah, gündüz, akşam ve gece 1009 hPa seviyelerinde bulunacak.

Bu dönemde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Gündüz saatlerinde güneşli ve ılıman hava bekleniyor. Kat kat giyinmek, hava koşullarına uygun hazırlığı sağlar. Serin ve ılıman hava koşullarına karşı koruyacaktır. Rüzgarın hızı artabileceği için dikkatli olunmalı. Açık alanlarda rüzgarın etkisine karşı tedbirli olmak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek sabah ve akşam saatlerinde hassas bünyelerin dikkatli olması gerekiyor. Gerekirse koruyucu önlemler alınmalıdır. Bu şekilde hazırlık yaparak olası olumsuzlukların önüne geçilebilir. Daha sağlıklı bir gün geçirmek mümkün olacaktır.