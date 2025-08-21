HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 27°C olacak. İşte detaylar...

Tekirdağ 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Tekirdağ'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında, gece sıcaklıkları ise 20°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 22 Ağustos Cuma günü hava parlak güneş ışığıyla güneşli olacak. Sıcaklıkların 28°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor. 23 Ağustos Cumartesi günü de benzer koşullar sürecek. Sıcaklıkların 29°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava genellikle sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların, yanlarında bir şemsiye bulundurmaları faydalı olabilir. Zaman zaman hafif yağışlar görülebilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisiyle olumsuz durumlara hazırlıklı olmak gerekir. Sıcak ve güneşli günlerde, güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Bol su içmek ve uygun koruyucu önlemler almak, sağlığınız için önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, çevresel faktörlere dikkat etmek konforunuzu ve güvenliğinizi artıracaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattıTBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı
Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandıYer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Mourinho'dan yıldız isme eleştiri! Tur şansını da açıkladı...

Mourinho'dan yıldız isme eleştiri! Tur şansını da açıkladı...

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Kayalıklardan düştü denildi, cesedi babasının arabasında bulundu

Kayalıklardan düştü denildi, cesedi babasının arabasında bulundu

CHP lideri Özgür Özel: "Hayatımda duyduğum en büyük yalan"

CHP lideri Özgür Özel: "Hayatımda duyduğum en büyük yalan"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.