Tekirdağ 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında, gece sıcaklıkları ise 20°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 22 Ağustos Cuma günü hava parlak güneş ışığıyla güneşli olacak. Sıcaklıkların 28°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor. 23 Ağustos Cumartesi günü de benzer koşullar sürecek. Sıcaklıkların 29°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava genellikle sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların, yanlarında bir şemsiye bulundurmaları faydalı olabilir. Zaman zaman hafif yağışlar görülebilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisiyle olumsuz durumlara hazırlıklı olmak gerekir. Sıcak ve güneşli günlerde, güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Bol su içmek ve uygun koruyucu önlemler almak, sağlığınız için önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, çevresel faktörlere dikkat etmek konforunuzu ve güvenliğinizi artıracaktır.