Tekirdağ 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

21 Eylül 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava genellikle güneşli olacak.

Tekirdağ 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C seviyelerinde seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 23°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddette esecek. Hızı saatte 23-28 km arasında tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %76 olacak. Akşam saatlerinde ise %62 seviyelerine düşmesi öngörülüyor. Basınç değerleri gün boyunca 1017-1021 hPa arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 22 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 27°C'ye yükselebilir. 23 Eylül Salı günü sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı gün boyunca 16-34 km arasında değişecek. Nem oranı ise %54 ile %73 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönemdesiniz. Rüzgar hızlarının zaman zaman artabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle hafif giysiler tercih etmeniz faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için önlemler almanız önemlidir. Nem oranının değişkenlik gösterebileceğini dikkate almalısınız. Su tüketiminizi artırmanız önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız.

