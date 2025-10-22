Tekirdağ 22 Ekim Çarşamba hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumunu inceleyelim. Sabah saatlerinde sıcaklık 11.1°C. Hava kapalı ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18.8°C'ye çıkıyor. Hava bulutlu kalmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 15°C'ye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 13.4°C civarına gerileyecek. Rüzgar sabah saatlerinde 3.4 km/saat hızla esecek. Gündüzde rüzgar hızı 18.4 km/saat olacak. Akşamda rüzgar 14.5 km/saat hızında esmeye devam edecek. Gece saatlerinde rüzgar 13.4 km/saat olacak. Nem oranı sabah, gündüz, akşam ve gece %84 olarak tahmin ediliyor.

23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 13°C olacak. Hava genellikle sıcak ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C'ye yükselecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 15°C'ye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 13°C civarına gerileyecek.

24 Ekim 2025 Cuma günü hava sabah saatlerinde 15.8°C ile güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19.7°C'ye yükselecek. Hava güneşli kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 17.6°C'ye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 15.8°C civarına gerileyecek.

25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava sabah saatlerinde 12.3°C ile kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20.7°C'ye yükselecek. Hava kapalı kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 16°C'ye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12.3°C civarına gerileyecek.

Bu dönemde giyinme şeklinizi hava koşullarına göre ayarlayın. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olun. Yüksek nem oranları hassas bünyelere zarar verebilir. Nemli ortamlarda uzun süre kaldığınızda dikkatli olmalısınız. Rüzgar hızı arttığında açık alanlarda tedbirli davranmalısınız. Rüzgarın etkisiyle olumsuz durumlarla karşılaşmamak için önlem almalısınız.