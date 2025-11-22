Tekirdağ 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

22 Kasım 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava genellikle açık. Sıcaklık 14°C civarında olacak. Öğleye doğru sıcaklık 21°C'ye yükselecek. Hava yer yer güneşli görünecek. Öğleden sonra hava bulutlanacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C'ye düşecek. Nem oranı %95 civarında olacak. Rüzgar hızı 2.6 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:06. Gün batımı saati ise 17:47 olarak hesaplandı.

23 Kasım 2025 Pazar günü hava daha bulutlu olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 12.2°C ile 21.2°C arasında değişecek. 24 Kasım 2025 Pazartesi günü orta şiddetli çiseleyen yağmurlar görülecek. Sıcaklıklar 3.9°C ile 15.5°C arasında olması öngörülüyor. 25 Kasım 2025 Salı günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6.9°C ile 13.8°C arasında değişiklik gösterecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabı seçmek de faydalı olacaktır. Soğuk havalarda kat kat giyinmek gerekir. Vücut ısısını korumak için uygun kıyafetler seçilmelidir. Yağmurlu günlerde yollarda kayma riski de vardır. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporları takip edilmelidir. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı ve güvenliğinizi korumak açısından önem taşır.