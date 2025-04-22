Tekirdağ 22 Nisan Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak güneşli ve ılıman olması bekleniyor. 23 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklığı 17°C olacak. 24 Nisan Perşembe ve 25 Nisan Cuma günlerinde de sıcaklık 17°C civarında kalacak. Bu günlerde yağış ihtimali düşük. Hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacağı için açık hava etkinlikleri için uygundur. Fakat sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Bu nedenle, sabahları ve akşamları hafif bir üst kat giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olmaları önerilir.

Hava koşullarının zaman zaman değişebileceğini unutmamak önemlidir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeli ve gerektiğinde esnek olmalısınız.