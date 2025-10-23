HABER

Tekirdağ 23 Ekim Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

23 Ekim 2025'te Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu, serin bir atmosferle başlayacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 16°C civarında bekleniyor. Yüksek nem oranı, hava koşullarının etkisini artırabilir. 24 Ekim'de kısmen güneşli, bir hava öngörülmekte. Hava değişikliklerine uygun giyinmek ve açık alanlarda dikkatli olmak, sağlığınızı korumak açısından önem taşıyor. İşte detaylar...

Tekirdağ'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Serin bir atmosfer hakim. Gündüz sıcaklık 21°C civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 16°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 3.3 km/saat seviyelerinde tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31'de. Gün batımı ise 18:18 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 24 Ekim Cuma günü kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 24°C ile 15°C arasında değişecek. 25 Ekim Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 19°C. Gece sıcaklıkları ise 14°C civarında olacak. 26 Ekim Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 15°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yüksek nem oranları hassas bünyeleri etkileyebilir. Nemli ortamlarda uzun süre kaldığınızda dikkatli olmalısınız. Rüzgar hızı arttığında açık alanlarda tedbirli davranmalısınız. Rüzgarın olumsuz etkilerinden kaçınmak için önlem almak gereklidir.

