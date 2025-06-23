Tekirdağ 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 23 Haziran Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile geçecek. Gündüz sıcaklığının 27°C, gece sıcaklığının ise 18°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %67. Rüzgar hızı güneydoğudan saatte 15 km olarak tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı da 28°C civarında olacak.

24 Haziran Salı günü, gündüz sıcaklığının 29°C, gece sıcaklığının ise 19°C olması öngörülüyor. 25 Haziran Çarşamba için tahminler, gündüz sıcaklığının 30°C, gece sıcaklığının ise 20°C civarında olacağını gösteriyor. 26 Haziran Perşembe günü için gündüz sıcaklığının 32°C, gece sıcaklığının ise 22°C olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Yüksek sıcaklıkların vücut üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, aşırı sıcaklarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturur. Bu grupların dikkatli olması önemlidir.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, deniz suyu sıcaklığının da yükselebileceği bekleniyor. Bu durum, denize girenler için keyifli bir deneyim sunabilir. Ancak, denize girerken suyun temizliğine ve güvenliğine dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, deniz kenarında vakit geçirirken güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler alınmalıdır.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam edeceği öngörülüyor. Bu dönemde, güneş ışınlarından korunmak, yeterli su tüketmek ve aşırı sıcaklardan kaçınmak, sağlıklı ve keyifli bir yaz geçirmenize yardımcı olacaktır.