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Tekirdağ 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklık 18°C'ye kadar yükselecek. Gün boyunca sıcaklıkların 10°C ile 18°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu dönemde, ortalama yağış miktarı 0.9 mm civarında olacak.

Tekirdağ 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 25 Nisan Cuma günü, sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Hava sıcaklıkları 11°C ile 19°C arasında olacak. 26 Nisan Cumartesi günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında seyredecek. 27 Nisan Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıkların 9°C ile 16°C arasında olması tahmin ediliyor.

Hava koşlarındaki değişkenliklere hazırlıklı olunması önemlidir. Özellikle 25 Nisan'daki sağanak yağışlar için, dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Sahilde vakit geçirecekler için, rüzgarı azaltan giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek planlarınızı güncellemenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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