HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

25 Ekim 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hafif yağmurlu hava durumu hakim olacak. Sabah sıcaklığı 16°C, gündüz ise 19°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 13 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik gözlemlenecek. Özellikle Pazartesi ve Salı günleri yağış olasılığı bulunuyor. Planlarınızı yaparken hava durumu tahminlerini takip etmek önemli. Uygun kıyafetleri yanınıza almayı unutmayın.

Tekirdağ 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

25 Ekim 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu. Sabah saatlerinde 16°C civarında sıcaklık bekleniyor. Gündüz ise 19°C olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranının %86 civarında olması tahmin ediliyor.

Pazar günü hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık değerleri 16°C ile 23°C arasında değişecek.

Pazartesi günü hava durumunun serin ve bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise 17°C ile 24°C arasında değişmesi öngörülüyor.

Salı günü de hava serin ve bulutlu olacak. Sıcaklık 12°C ile 17°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Özellikle Pazartesi ve Salı günleri yağış ihtimali bulunuyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu takip etmeniz faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak rahatsızlıkları önleyebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren'in ölüm haberi kahretti!Aydın'da düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren'in ölüm haberi kahretti!
Baş dönmesi diye gitti: 6 yıl ömrün kaldı dediler!Baş dönmesi diye gitti: 6 yıl ömrün kaldı dediler!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.