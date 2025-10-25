Tekirdağ 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

25 Ekim 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu. Sabah saatlerinde 16°C civarında sıcaklık bekleniyor. Gündüz ise 19°C olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranının %86 civarında olması tahmin ediliyor.

Pazar günü hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık değerleri 16°C ile 23°C arasında değişecek.

Pazartesi günü hava durumunun serin ve bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise 17°C ile 24°C arasında değişmesi öngörülüyor.

Salı günü de hava serin ve bulutlu olacak. Sıcaklık 12°C ile 17°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Özellikle Pazartesi ve Salı günleri yağış ihtimali bulunuyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu takip etmeniz faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak rahatsızlıkları önleyebilir.