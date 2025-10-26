Tekirdağ 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

26 Ekim 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlar beklenmektedir. Gün boyunca bulutlu ve yağmurlu bir hava hâkim olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 13°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan orta kuvvette esecek. Kıyı kesimlerinde rüzgar yer yer kuvvetli olabilir.

27 Ekim Pazartesi günü Tekirdağ'da hava genellikle açık ve güneşli. Sıcaklıklar gündüz 23°C, gece ise 13°C civarında seyredecek. 28 Ekim Salı günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar gündüz 21°C, gece ise 10°C olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar, ıslanmaktan korunmak için gereklidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Uçabilecek eşyaların sabitlenmesi sağlanmalıdır. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek faydalıdır. Bu, vücut ısısını korumak için önemlidir. Soğuk algınlıklarından korunmak açısından dikkat edilmelidir.