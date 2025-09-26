HABER

Tekirdağ 26 Eylül Cuma hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 26 Eylül Cuma hava durumu rüzgarlı olacak. İşte detaylar...

Tekirdağ'da 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu rüzgarlı olacak. Sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Hava sıcaklıkları 16°C ile 22°C arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 33 km/saat'e ulaşacak. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi bekleniyor. Nem oranı %68 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 27 Eylül Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 21°C arasında seyredecek. 28 Eylül Pazar günü ise hava bulutlu, hafif yağışlı olabilir. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında değişecek. 29 Eylül Pazartesi günü hava daha da bulutlanacak. Sıcaklıklar yine 14°C ile 20°C arasında olacak. 30 Eylül Salı günü hava bulutlu, aralıklı güneşli olacağı belirtiliyor. Sıcaklıklar 12°C ile 20°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. 28 Eylül'deki hafif yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken dikkatli olunması gerekecek. Yoğun yağışların olabileceği bu günlerde su birikintilerinden uzak durmalıyız. Gerekli yağmurluk veya şemsiye gibi hazırlıklar yapılmalıdır. Sıcaklıkların 20°C civarında olduğu günlerde hafif kıyafetler tercih edilebilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka kullanılmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkat edilmesi önemlidir. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

