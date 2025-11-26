HABER

Tekirdağ 26 Kasım Çarşamba hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

26 Kasım 2025 Çarşamba günü Tekirdağ'da hava durumu bulutlu olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 18°C, gece ise 11°C civarında hissedilecek. Nem oranı %73 seviyesine çıkarken, rüzgar hızı 10.1 km/h olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. Puslu ve güneşli hava ile sağanak yağış, sıcaklıkta dalgalanmalara neden olacak. Yanınıza yağmurluk almayı unutmayın.

26 Kasım 2025 Çarşamba günü Tekirdağ'da hava durumu sabah saatlerinde bulutlu olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar görülecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C olacak. Gece en düşük sıcaklık ise 11°C civarında bekleniyor. Nem oranı %73 seviyesinde. Rüzgar hızı 10.1 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:09'da, gün batımı ise 17:41'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 27 Kasım Perşembe günü puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 19°C ile 11°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma günü kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C, gece en düşük sıcaklık 11°C olacak. 29 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur tahmin ediliyor. Sıcaklık 14°C ile 8°C arasında seyredecek. 30 Kasım Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 14°C, gece en düşük sıcaklık ise 6°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız iyi bir fikir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kalın giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar hızı artabileceği için dikkatli olmalısınız. Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltmaya çalışın. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

