Tekirdağ 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 17°C olacak. Gündüz hava 20°C'ye yükselecek. Akşam 17°C, gece ise 16°C civarlarında seyredecek. Hava gün boyunca parçalı bulutlu kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddette esecek. Nem oranı %66 ile %68 arasında değişecek.

28 Eylül Pazar günü sabah hava 15°C olacak. Gündüz yine 15°C, akşam 13°C ve gece 12°C civarında seyredecek. Hava gün boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar doğudan orta şiddette esecek. Nem oranı %69 ile %83 arasında değişecek.

29 Eylül Pazartesi sabah sıcaklığı 20°C olacak. Gündüz hava 23°C'ye çıkacak. Akşam 21°C, gece ise 18°C civarlarında seyredecek. Hava yine parçalı bulutlu. Rüzgar doğudan orta şiddette esecek. Nem oranı %72 ile %83 arasında değişecek.

30 Eylül Salı günü sabah hava 21°C olacak. Gündüz sıcaklık 21°C, akşam 20°C ve gece 19°C civarında olacak. Hava gün boyunca parçalı bulutlu kalacak. Rüzgar doğudan orta şiddette esecek. Nem oranı %72 ile %83 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Rüzgarın orta şiddette esecek olması nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Hafif yapılı yapılar ve açık alanlar için bu durum önemlidir. Nem oranının yüksek olması, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hissedilebilir. Nemden etkilenebilecek elektronik cihazların korunması faydalıdır. Uygun kıyafetlerin seçilmesi de kişisel konfor açısından önem taşır.

Hava koşullarının ani değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek planlamalarınızı daha iyi yapmanıza yardımcı olur.