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Tekirdağ 27 Mayıs Salı hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 27 Mayıs Salı hava durumu sabah saatlerinde 22°C, gece ise 15°C civarında olacak.

Tekirdağ 27 Mayıs Salı hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Tekirdağ'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 22°C, gece ise 15°C civarında olacak. Gün boyu yağmurlu hava koşulları bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 17°C civarında olacak. Nem oranı %74, rüzgar hızı ise 16 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün içinde su sıcaklığı 23°C olacak.

28 Mayıs Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde 22°C, gece ise 16°C civarında olacak. Gün boyunca açık hava koşulları öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık 18°C civarında olacak. Nem oranı %73, rüzgar hızı 16 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün içinde su sıcaklığı 24°C olacak.

29 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde 22°C, gece ise 15°C civarında olacak. Gün boyunca parçalı bulutlu hava koşulları bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 18°C civarında olacak. Nem oranı %71, rüzgar hızı 18 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün içinde su sıcaklığı 23°C olacak.

30 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde 23°C, gece ise 16°C civarında olacak. Gün boyunca açık hava koşulları öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık 19°C civarında olacak. Nem oranı %72, rüzgar hızı 15 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün içinde su sıcaklığı 23°C olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik olacaktır. Yağışlı günler olabilir. Özellikle 27 Mayıs'ta yağmurlu hava koşullarına dikkat edilmesi önemlidir. Seyahat planı yaparken hava durumunu kontrol etmek ve uygun kıyafetler seçmek yardımcı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirirken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak konforu artıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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