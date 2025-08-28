Tekirdağ 28 Ağustos Perşembe Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 20°C civarında bekleniyor. Rüzgar, doğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %66 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 29 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 20°C olması tahmin ediliyor. 30 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 20°C olacak. 31 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığının 29°C, gece sıcaklığının ise 20°C olması bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli havalarda açık hava etkinlikleri planlayanların korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek için düzenli olarak su tüketmek gereklidir. Spor yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmakta fayda vardır.