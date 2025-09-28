HABER

Tekirdağ 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

28 Eylül 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu geçecek.

Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 17°C olacak. Gündüz sıcaklık 19°C'ye çıkacak. Akşam saatlerinde yine 17°C civarında hissedilecek. Gece ise hava 16°C olarak kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Orta şiddetteki rüzgar saatte 25-30 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %66 ile %79 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler görülecek. 29 Eylül Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C civarında olacak. 30 Eylül Salı günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar bu gün 21°C civarında seyredecek. 1 Ekim Çarşamba günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C civarında olacak. 2 Ekim Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Bu gün sıcaklık 20°C civarında olacak. 3 Ekim Cuma günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 19°C civarında kalacak. 4 Ekim Cumartesi günü yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklık yine 19°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmalısınız. Yağmurluk ya da şemsiye gibi hazırlıklar yapmak olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olur. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif kıyafetler tercih edilmesi sağlığı korumaya destek olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçınmalısınız. Güvenli alanlarda kalmak önem taşır. Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

