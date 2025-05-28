Tekirdağ 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı şeklinde olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler gözlemlenecek. 29 Mayıs Perşembe günü, artan bulutlarla birlikte gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 15°C olacak. 30 Mayıs Cuma günü, sağanak yağışlar etkili olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında öngörülüyor. 31 Mayıs Cumartesi günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 14°C olacak.

Bu dönemde hava koşularındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 30 Mayıs Cuma günü beklenen sağanak yağışlar, ani su baskınlarına yol açabilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve uygun yağmurluk giymek faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışların yoğun olduğu günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve araç kullanırken dikkatli olmak da önemlidir.

Sıcaklıkların 22-24°C arasında değişmesi, genellikle rahat bir hava sağlar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.